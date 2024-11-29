Найвищий суд Румунії переніс засідання щодо скасування першого туру виборів президента

Конституційний суд Румунії (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea)

Конституційний суд Румунії не розглядатиме питання щодо затвердження результатів першого туру президентських виборів 29 листопада, засідання перенесли на наступний тиждень. Про це повідомляє G4 Media.

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Засідання перенесли на понеділок, 2 грудня, воно має відбутися о 17:00.

Таке рішення було ухвалено після доручення суду 28 листопада провести повторний підрахунок усіх голосів.

Напередодні Вища рада оборони Румунії заявила, що має докази втручання у вибори, вказавши на дії з боку ворожих сил, таких як Росія. За їхніми словами, платформа TikTok сприяла одному з кандидатів, надаючи йому більше уваги, ніж іншим, і не змушувала позначати контент як політичний. TikTok відкинув ці звинувачення, заперечуючи упередженість чи будь-яке втручання у виборчий процес.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру.

Того самого дня Конституційний суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси.