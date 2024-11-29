У ЦВК Румунії не виключають, що перший тур президентських виборів можуть провести повторно

Якщо суд скасує результати голосування, то повторне відбудеться 15 грудня

Вибори в Румунії (Фото: Robert Ghement/EPA)

Перший тур президентських виборів у Румунії може бути проведений повторно, якщо суд вирішить скасувати результати голосування, яке відбулося 24 листопада. Про це в ефірі Radio Romania Actualitati повідомив голова Центральної виборчої комісії країни Тоні Гребла, передає агентство Reuters.

У такому випадку, за його словами, повторне голосування може відбутися 15 грудня, а другий тур – 29 грудня.

Гребла додав, що парламентські вибори 1 грудня відбудуться, як і планувалося, попри невизначеність, спричинену перерахунком результатів першого туру президентських виборів.

Reuters нагадало, що кандидат від консерваторів Крістіан Тергес звернувся до суду із проханням анулювати результати голосування. Суд ухвалив рішення перерахувати всі голоси й зібратися на повторне засідання 29 листопада.

Однак представники виборчої комісії заявили, що неможливо підрахувати голоси достатньо швидко, аби завершити перерахунок до слухання.

Напередодні Вища рада оборони країни повідомила, що має докази втручання у вибори. Там стверджують, що Румунія є мішенню для ворожих гравців, таких як Росія, і що TikTok надав одному кандидату більше уваги й не змусив його позначати контент як політичний. Соціальна мережа ці звинувачення відкинула.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який пройде 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити про скасування результатів першого туру.

Того самого дня Конституційний суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси.