В ЦИК Румынии не исключают, что первый тур президентских выборов могут провести повторно

Выборы в Румынии (Фото: Robert Ghement/EPA)

Первый тур президентских выборов в Румынии может быть проведен повторно, если суд решит отменить результаты голосования, состоявшегося 24 ноября. Об этом в эфире Radio Romania Actualitati сообщил глава Центральной избирательной комиссии страны Тони Гребла, передает агентство Reuters.

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В таком случае, по его словам, повторное голосование может состояться 15 декабря, а второй тур – 29 декабря.

Гребла добавил, что парламентские выборы 1 декабря состоятся, как и планировалось, несмотря на неопределенность, вызванную пересчетом результатов первого тура президентских выборов.

Reuters напомнило, что кандидат от консерваторов Кристиан Тергес обратился в суд с просьбой отменить результаты голосования. Суд принял решение перечислить все голоса и собраться на повторное заседание 29 ноября.

Однако представители избирательной комиссии заявили, что невозможно подсчитать голоса достаточно быстро, чтобы завершить перерасчет до слушания.

Накануне Высший совет обороны страны сообщил, что у него есть доказательства вмешательства в выборы. Там утверждают, что Румыния является мишенью для вражеских игроков, таких как Россия, и что TikTok уделил одному кандидату больше внимания и не заставил его обозначать контент как политический. Социальная сеть эти обвинения отвергла.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК пересчитать голоса.