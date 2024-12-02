На выборах в парламент Румынии левые обходят крайне правых
Правящая партия Социал-демократов (СДП) на парламентских выборах в Румынии набрала больше голосов, чем правый Альянс за объединение румын. Об этом сообщает Reuters.
По состоянию на утро второго декабря подсчитано 90% голосов. Согласно обработанным данным, предварительные результаты следующие:
→ СДП – 23,9%;
→ альянс за объединение румын – 17,9%;
→ центристская оппозиционная партия Ласкони Союз спасения Румынии (USR) – 11,1%;
→ коалиция либералов – 14,6%;
→ крайне правые группировки SOS и POT набрали 7,2% и 5,8%;
→ этническая венгерская партия UDMR получила 7%.
Как отметил профессор политологии в Университете Бабеш-Бойяи Серджиу Мискою, СДП, вероятно, будет играть центральную роль в переговорах коалиции.
При этом он отметил, что результаты голосования указывают на "самый раздробленный политический спектр с 1990 года". По словам политолога, это отражает процесс углубления социального расслоения в Румынии.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
- Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).
- 28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.
- В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса.
- Выборы в парламент Румынии стартовали 1 декабря. Граждане должны выбрать представителей в Палату депутатов и Сенат.