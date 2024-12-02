На выборах в парламент Румынии левые обходят крайне правых

По словам политолога, предварительные подсчеты указывают на "раздробленный политический спектр" с 1990 года

Выборы в Румынии (Фото: ЕРА)

Правящая партия Социал-демократов (СДП) на парламентских выборах в Румынии набрала больше голосов, чем правый Альянс за объединение румын. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро второго декабря подсчитано 90% голосов. Согласно обработанным данным, предварительные результаты следующие:

→ СДП – 23,9%;

→ альянс за объединение румын – 17,9%;

→ центристская оппозиционная партия Ласкони Союз спасения Румынии (USR) – 11,1%;

→ коалиция либералов – 14,6%;

→ крайне правые группировки SOS и POT набрали 7,2% и 5,8%;

→ этническая венгерская партия UDMR получила 7%.

Как отметил профессор политологии в Университете Бабеш-Бойяи Серджиу Мискою, СДП, вероятно, будет играть центральную роль в переговорах коалиции.

При этом он отметил, что результаты голосования указывают на "самый раздробленный политический спектр с 1990 года". По словам политолога, это отражает процесс углубления социального расслоения в Румынии.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса.

Выборы в парламент Румынии стартовали 1 декабря. Граждане должны выбрать представителей в Палату депутатов и Сенат.