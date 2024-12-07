Украина солидарна с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы
Украинское Министерство иностранных дел солидарно с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки РФ против демократии страны, о которой свидетельствует рассекреченная румынскими властями информация.
"Наглое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление", – отметил МИД.
Оно называет это очередным эпизодом более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, уже проявлявшейся в последнее время в активных усилиях РФ по "расшатыванию ситуации" в Грузии, Молдове и других странах.
Министерство считает, что вмешательство россиян во внутренние дела Румынии подтверждает ее предварительные заявления о том, что агрессивные планы Москвы выходят далеко за пределы Украины и распространяются, в частности, на страны Европейского союза и НАТО.
По мнению МИД, ответ на такие угрозы РФ должен быть "общим и решительным", в частности, проявляться в максимальной поддержке Украины в противодействии российской агрессии для сохранения стабильности в Европе и Мире.
"Румыния – важный сосед и надежный партнер нашего государства. Страна, которая твердо поддерживает борьбу Украины против российской агрессии и оказывает весомую поддержку. Наша солидарность с румынским народом остается непреклонной. право без иностранных вмешательств", – заключает украинская дипломатия.
- 24 ноября 2024 г. в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов президента.