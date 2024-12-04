Румыния была объектом гибридных атак России во время выборов – Совет безопасности страны

Выборы в Румынии (Фото: Robert Ghement/EPA)

Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время недавних президентских выборов. Об этом говорится в документах, рассекреченных 4 декабря Высшим советом безопасности Румынии, передает агентство Reuters.

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В одном из рассекреченных документов румынская разведка сообщила, что одержавший победу в первом туре ультраправый политик Келин Джорджеску массово раскручивался в социальной сети TikTok с помощью управляемых аккаунтов, алгоритмов рекомендаций и платной рекламы. Сам Джорджеску задекларировал нулевые расходы на кампанию.

Разведка также сообщила, что данные доступа к официальным румынским избирательным сайтам были опубликованы на российских платформах для киберпреступности. Данные доступа, вероятно, были получены путем таргетинга на законных пользователей или использования официального сервера.

В спецслужбе добавили, что обнаружили более 85 000 кибератак, у которых была цель использовать уязвимости системы.

"Атаки продолжались интенсивно, в частности в день выборов и в ночь после них. Режим работы и амплитуда кампании позволяют нам заключить, что злоумышленник имеет значительные ресурсы, характерные для атакующего государства", – говорится в документе.

Россия традиционно отрицает какое-либо вмешательство в избирательную кампанию в Румынии, пишет Reuters.

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).

28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.

В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК перечислить голоса.

2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов.