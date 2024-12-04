Румунія була об’єктом гібридних атак Росії під час виборів – Рада безпеки країни

Вибори в Румунії (Фото: Robert Ghement/EPA)

Румунія стала мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час нещодавніх президентських виборів. Про це йдеться у документах, розсекречених 4 грудня Вищою радою безпеки Румунії, передає агентство Reuters.

В одному із розсекречених документів румунська розвідка повідомила, що ультраправий політик Келін Джорджеску, який здобув перемогу у першому турі, масово розкручувався в соціальній мережі TikTok за допомогою керованих акаунтів, алгоритмів рекомендацій та платної реклами. Сам Джорджеску задекларував нульові витрати на кампанію.

Розвідка також повідомила, що дані доступу до офіційних румунських виборчих сайтів були опубліковані на російських платформах для кіберзлочинності. Дані доступу, ймовірно, були отримані шляхом націлювання на законних користувачів або шляхом використання офіційного сервера.

У спецслужбі додали, що виявили понад 85 000 кібератак, які мали на меті використання вразливостей системи.

"Атаки тривали інтенсивно, зокрема у день виборів і в ніч після них. Режим роботи та амплітуда кампанії дозволяють нам зробити висновок, що зловмисник має значні ресурси, характерні для держави, що атакує", – йдеться у документі.

Росія традиційно заперечує будь-яке втручання у виборчу кампанію в Румунії, пише Reuters.