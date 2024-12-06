У Румунії скасували результати виборів президента через втручання Росії та кібератаки

Ультраправий кандидат Келін Джорджеску (Фото: Robert Ghement / EPA)

У п'ятницю судді Конституційного суду Румунії ухвалили рішення про скасування результатів першого туру виборів президента. Про це повідомляє телеканал Antena 3 CNN.

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Деякі джерела в суді повідомили медіа, що з'явилися нові дані, які свідчать про те, що вибори 24 листопада пройшли з порушеннями.

Судді ухвалили рішення скасувати увесь виборчий процес президентських виборів — його обіцяють поновити, а уряд має призначити нову дати голосування.

Напередодні Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) розсекретила документи спецслужб, які свідчать про втручання "державного актора" у виборчий процес в Румунії, а також розкривають дані про мережу, котра стоїть за ультраправим кандидатом Келіном Джорджеску.

У середу, 4 грудня, чинний президент країни Клаус Йоганніс оголосив, що погодився на розсекречення документів.

Дані свідчать про величезну мережу облікових записів у соцмережі TikTok, активованих за два тижні до виборів, а також фінансистів та прихильників ультраправого кандидата.

Окрім цього, документи показують причетність Росії, а також кібератаки з боку деяких "державних акторів". Інформація свідчить про те, що деякі з прихильників виборчої кампанії, залучені до просування та купівлі голосів, є представниками правих екстремістських, кримінальних організацій та релігійних культів, що раніше займалися пропагандою проросійських, антисемітських, антинатівських або антиукраїнських ідей.

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).

28 листопада стало відомо, що двоє кандидатів у президенти Румунії подали до Конституційного суду окремі запити щодо скасування результатів першого туру.

Того ж дня Конституційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси.

2 грудня Конституційний суд Румунії визнавав дійсним перший тур виборів президента.