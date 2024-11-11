IPN: Молдова викликала посла Росії через втручання у вибори та падіння дронів

Олег Озеров (Фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ Молдови викликало новопризначеного посла Росії Олега Озерова після падіння двох російських безпілотників на території країни 10 листопада. Про це повідомило місцеве видання IPN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Вони розповіли, що Озерова чекають в молдовському МЗС у вівторок, 12 листопада, для вручення ноти протесту у зв'язку з втручанням у президентські вибори й порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Молдови 10 листопада.

Озеров був призначений послом Росії в Молдові у вересні 2024 року. До цього протягом шести років цю посаду обіймав Олег Васнецов.

Видання IPN нагадало, що минулого тижня російське МЗС вручило ноту протесту послу Молдови у РФ Ліліану Дарію. Йому висловили протест через нібито недружні та дискримінаційні дії офіційного Кишинева щодо російських спостерігачів на виборах.