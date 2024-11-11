ГУР: В Молдові впали російські фальш-дрони – що про них відомо

Фальш-дрон (Фото: ГУР)

Безпілотники, які 10 листопада знайшли на території Молдови, – це російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У військовій розвідці розповіли, що протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БпЛА. Приблизно половина з цих безпілотників ― приманки або фальш-цілі, якими РФ намагається відвернути увагу та перевантажити українську протиповітряну оборону.

"Пародія" – один з основних дронів-приманок, які окупанти масово застосовують у повітряних атаках. 10 листопада два такі безпілотники впали на території Молдови.

Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за "шахеди", але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх. Дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний дрон РФ не здатна виготовити самостійно.

Модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з Китаю (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

Фото: ГУР

10 листопада російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й в Ришканському районі.

Міністр закордонних справ країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.