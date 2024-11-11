ГУР: В Молдове упали российские фальш-дроны: что о них известно

Фальш-дрон (Фото: ГУР)

Беспилотники, найденные 10 ноября на территории Молдовы, – это российские фальш-дроны, которые оккупанты массово применяют во время атак на Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В военной разведке рассказали, что в октябре 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БпЛА. Приблизительно половина из этих беспилотников ― приманки или фальш-цели, которыми РФ пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

"Пародия" – один из основных дронов-приманок, которые оккупанты массово применяют в воздушных атаках. 10 ноября два таких беспилотника упали на территории Молдовы.

Эти БпЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле "шахедов", но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их. Исследование российских "Пародий" показало, что даже примитивный дрон РФ не способна изготовить самостоятельно.

Модуль полетного контроллера "Пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из Китая (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONi).

Фото: ГУР

10 ноября российский беспилотник был найден в Каушенском районе Молдовы. В тот же день дрон обнаружили и в Рышканском районе.

Министр иностранных дел страны Михай Попшой заявил, что российские беспилотники поставили под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушили воздушное пространство Молдовы.