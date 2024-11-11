Санду отрицает угрозу от залетов российских дронов в Молдову. В МИД говорили обратное

"Сам факт того, что у нас на границе война и над нашим воздушным пространством летают беспилотники, вызывает беспокойство", – сказала президент

Майя Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на инцидент с двумя дронами, которые залетели на территорию страны во время российской атаки на Украину вчера, 10 ноября. По ее словам, которые передает Moldpres, пока что такие ситуации "не представляют угрозы" для Молдовы.

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"Эти беспилотники не представляют опасности для граждан, но мы все еще должны быть бдительными и нам все еще нужно приобрести необходимые технологии, чтобы вся страна была защищена и все граждане чувствовали себя в безопасности", – сказала Санду.

В то же время она добавила, что "сам факт того, что у нас на границе война и над нашим воздушным пространством летают беспилотники, вызывает беспокойство".

В воскресенье, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили второй за день дрон, который, вероятно, залетел в страну во время российской атаки на Украину. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что дроны поставили под угрозу жизнь молдован.

11 февраля 2024 года пограничники Молдовы обнаружили обломки "шахеда", его связывают с российским обстрелом юга Украины.

На следующий день стало известно, что дрон, обломки которого нашли в Молдове, упал с неразорвавшейся боевой частью.

16 октября в Молдове были обнаружены обломки ракеты.