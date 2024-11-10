В Молдове нашли второй за день беспилотник

Полиция Молдовы (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

В воскресенье, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили второй за день дрон, который, вероятно, залетел в страну во время российской атаки на Украину. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Второй беспилотник был найден в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе. Правоохранители огородили территорию вокруг места падения дрона, чтобы специалисты могли его исследовать.

Правоохранители также рассказали новые подробности относительно первого упавшего в Каушенском районе дрона. Анализ показал, что это российский "шахед", не содержавший боевой части. Вероятно, он залетел в Молдову во время атаки России на юг Украины.

"Для безопасности граждан региона нет никаких рисков. Расследования на объекте продолжаются. Полиция обращается к гражданам, которые обнаруживают летательные аппараты или другие упавшие на землю подозрительные устройства – не подходить и не трогать их, а немедленно звонить в полицию", — говорится в сообщении.