В Молдове нашли второй за день беспилотник
В воскресенье, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили второй за день дрон, который, вероятно, залетел в страну во время российской атаки на Украину. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
Второй беспилотник был найден в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе. Правоохранители огородили территорию вокруг места падения дрона, чтобы специалисты могли его исследовать.
Правоохранители также рассказали новые подробности относительно первого упавшего в Каушенском районе дрона. Анализ показал, что это российский "шахед", не содержавший боевой части. Вероятно, он залетел в Молдову во время атаки России на юг Украины.
"Для безопасности граждан региона нет никаких рисков. Расследования на объекте продолжаются. Полиция обращается к гражданам, которые обнаруживают летательные аппараты или другие упавшие на землю подозрительные устройства – не подходить и не трогать их, а немедленно звонить в полицию", — говорится в сообщении.
- 11 февраля 2024 года пограничники Молдовы обнаружили обломки "шахеда", его связывают с российским обстрелом юга Украины.
- На следующий день стало известно, что дрон, обломки которого нашли в Молдове, упал с неразорвавшейся боевой частью.
- 16 октября в Молдове были обнаружены обломки ракеты.