В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки ракеты – фото
Утром в среду, 16 октября, в Молдове были обнаружены обломки ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции страны.
Правоохранители получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, напоминающих обломки ракеты.
Они были обнаружены вблизи села Ленкэуць Окницкого района в четырех километрах от границы с Украиной.
Правоохранители приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу и прокуратуру. Обломки будут проверены взрывотехниками.
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