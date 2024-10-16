В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки ракеты – фото

Флаг Молдовы (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Утром в среду, 16 октября, в Молдове были обнаружены обломки ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции страны.

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Правоохранители получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, напоминающих обломки ракеты.

Они были обнаружены вблизи села Ленкэуць Окницкого района в четырех километрах от границы с Украиной.

Правоохранители приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу и прокуратуру. Обломки будут проверены взрывотехниками.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

11 февраля 2024 года пограничники Молдовы обнаружили обломки "шахеда", его связывают с российским обстрелом юга Украины.

На следующий день стало известно, что дрон, обломки которого нашли в Молдове, упал с неразорвавшейся боевой частью.