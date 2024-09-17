Глава МИД Германии заявила, что помощь Украине способствует безопасности Молдовы

Анналена Бербок (Фото: Ammar Awad/EPA)

Поражение Украины в войне может поставить Молдову под опасность российской агрессии. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции в Молдове, посвященной распространению российского вмешательства в регионе, ее слова приводит агентство Reuters.

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"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации по отношению к Молдове. Понятно, что больше людей здесь беспокоит то, что если Украина падет, то следующей страной на очереди будет Молдова", — сказала Бербок.

В материале Reuters говорится, что Бербок выступила на мероприятии в Кишиневе в рамках Платформы партнерства Молдовы, куда также приехали министры иностранных дел Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы. Платформа была создана Германией после полномасштабного вторжения России в Украину для укрепления экономики Молдовы и защиты от российской дезинформации.

Президент Молдовы Майя Санду, которая обвинила Россию в попытке свергнуть ее правительство, заявила, что перед страной все еще стоят серьезные вызовы, и призвала партнеров увеличить свою поддержку.

"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его, пока будет продолжаться война", – добавила она.

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