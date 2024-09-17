Глава МЗС Німеччини заявила, що допомога Україні сприяє безпеці Молдови

Анналена Бербок (Фото: Ammar Awad/EPA)

Поразка України у війні може поставити Молдову під загрозу російської агресії. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на конференції в Молдові, присвяченій поширенню російського втручання в регіоні, її слова наводить агенція Reuters.

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"Усе, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації щодо Молдови. Зрозуміло, що найбільше людей тут турбує те, що якщо Україна впаде, то наступною країною на черзі буде Молдова", – сказала Бербок.

У матеріалі Reuters йдеться, що Бербок виступила на заході в Кишиневі в межах Платформи партнерства Молдови, куди також приїхали міністри закордонних справ Франції, Румунії, Польщі, Нідерландів і Литви. Платформа була створена Німеччиною після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для зміцнення економіки Молдови та захисту її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Мая Санду, яка звинуватила Росію в спробі повалити її уряд, заявила, що перед країною все ще стоять серйозні виклики, і закликала партнерів збільшити свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і продовжуватиме гальмувати його, поки триватиме війна", – додала вона.

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