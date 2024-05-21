Боррель: Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з Євросоюзом

Головний дипломат ЄС висловив сподівання, що це партнерство посилить стійкість Молдови

Підписання угоди (Фото: X-акаунт Жозепа Борреля)

21 травня Молдова підписала угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони з Європейським Союзом. Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Боррель заявив, що Молдова стала першою країною, яка уклала подібний договір із ЄС. Він висловив сподівання, що це партнерство посилить стійкість Молдови.

"Це дозволить спільно вирішувати виклики безпеці, зробити нашу взаємодію більш ефективною та досліджувати нові сфери співпраці", – написав Боррель у соціальній мережі X (Twitter).

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата в члени ЄС, а з Україною й Молдовою – розпочати переговори про приєднання.

12 грудня глава делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що країна зможе вступити до Євросоюзу навіть без тимчасово окупованого Росією Придністров'я.

18 березня 2024 року президентка Молдови Санду заявила, що референдум щодо членства країни в ЄС відбудеться восени.

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