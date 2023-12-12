Молдова може вступити до ЄС без Придністров'я, але у Брюсселі сподіваються прийняти її повністю

Глава делегації ЄС: Молдова зможе вступити до ЄС без окупованого РФ Придністров'я, проте Євросоюз сподівається, що такого варіанта вдасться уникнути

Яніс Мажейкс (Фото - EPA)

Молдова зможе вступити до ЄС навіть без тимчасово окупованого Росією Придністров'я, проте Євросоюз сподівається, що цього вдасться уникнути. Про це сказав у ефірі глава делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, передає NewsMaker.

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Мажейксу поставили питання, чи зможе Молдова вступити до Євросоюзу, якщо частина її території залишиться під російською окупацією.

"Коротко відповім: так, ви зможете, але ми сподіваємося, що ви цього не зробите", – відповів Мажейкс.

За його словами, Євросоюз сподівається, що процеси вступу Молдови до ЄС та відновлення її територіальної цілісності відбуватимуться паралельно, і це стане одним з аспектів переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

Мажейкс пояснив, що Євросоюз "працює з Молдовою в її міжнародно визнаних кордонах, тобто враховуючи Придністровський регіон у її складі", але водночас не хоче, щоб країна "стала заручницею вирішення досить складної проблеми".

"Тому ми не виключаємо, що процес пройде у кілька етапів", – сказав він.

ДОВІДКА Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. У 2006 році "ПМР" провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014 року "ПМР" знову закликала РФ визнати "республіку" незалежною державою: Москва відмовчалась. Російські війська перебувають там як "миротворці", фактично – як окупанти. У декларації ОБСЄ 1999 року віталося "зобов'язання РФ завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002 року", у травні 2017 року Конституційний суд Молдови визнав незаконним їхнє перебування у "ПМР". У червні 2018 року Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ із Придністров'я.

У вересні повідомлялося, що у Кишиневі розглядають можливість вступу до Євросоюзу поки що без території Придністров'я.

Президент Молдови Мая Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата в члени ЄС, а з Україною та Молдовою – розпочати переговори про приєднання.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

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