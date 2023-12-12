Молдова может вступить в ЕС без Приднестровья, но в Брюсселе надеются принять ее целиком

Глава делегации ЕС: Молдова сможет вступить в ЕС без оккупированного РФ Приднестровья, однако Евросоюз надеется, что такого варианта удастся избежать

Янис Мажейкс (Фото - EPA)

Молдова сможет вступить в ЕС даже без временно оккупированного Россией Приднестровья, однако Евросоюз надеется, что этого варианта удастся избежать. Об этом сказал в эфире глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, предает NewsMaker.

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Мажейксу задали вопрос, сможет ли Молдова вступить в Евросоюз, если часть ее территории останется под российской оккупацией.

"Коротко отвечу: да, вы сможете, но мы надеемся, что вы этого не сделаете", – ответил Мажейкс.

По его словам, Евросоюз надеется, что процессы вступления Молдовы в ЕС и восстановление ее территориальной целостности будут проходить параллельно, и это станет одним из аспектов переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

Мажейкс пояснил, что Евросоюз "работает с Молдовой в ее международно признанных границах, то есть, включая Приднестровский регион в ее составе", но при этом не хочет, чтобы страна "стала заложником решения довольно сложной проблемы".

"Поэтому мы не исключаем, что процесс пройдет в несколько этапов", – сказал он.

СПРАВКА Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014 года "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты.



В декларации ОБСЕ 1999 года приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014 года "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты.В декларации ОБСЕ 1999 года приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.

В сентябре сообщалось, что в Кишиневе рассматривают возможность вступление в Евросоюз пока без территории Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

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