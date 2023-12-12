Молдова может вступить в ЕС без Приднестровья, но в Брюсселе надеются принять ее целиком
Молдова сможет вступить в ЕС даже без временно оккупированного Россией Приднестровья, однако Евросоюз надеется, что этого варианта удастся избежать. Об этом сказал в эфире глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, предает NewsMaker.
Мажейксу задали вопрос, сможет ли Молдова вступить в Евросоюз, если часть ее территории останется под российской оккупацией.
"Коротко отвечу: да, вы сможете, но мы надеемся, что вы этого не сделаете", – ответил Мажейкс.
По его словам, Евросоюз надеется, что процессы вступления Молдовы в ЕС и восстановление ее территориальной целостности будут проходить параллельно, и это станет одним из аспектов переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.
Мажейкс пояснил, что Евросоюз "работает с Молдовой в ее международно признанных границах, то есть, включая Приднестровский регион в ее составе", но при этом не хочет, чтобы страна "стала заложником решения довольно сложной проблемы".
"Поэтому мы не исключаем, что процесс пройдет в несколько этапов", – сказал он.
В декларации ОБСЕ 1999 года приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья.
В сентябре сообщалось, что в Кишиневе рассматривают возможность вступление в Евросоюз пока без территории Приднестровья.
Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.
- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
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