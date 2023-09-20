Молдова допустила вступление в Евросоюз без Приднестровья – NewsMaker

Молдавское издание NewsMaker со ссылкой на комментарий, полученный от Министерства иностранных дел страны, пишет, что в Кишиневе рассматривают вступление в Евросоюз без территории непризнанного Приднестровья.

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В ведомстве подчеркнули, что левобережье Днестра является частью Молдовы и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию приднестровского конфликта, чтобы вступить в ЕС как реинтегрированная страна.

В то же время другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева, с последующим урегулированием конфликта на Приднестровье.

"Итак, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева – вместе с международными партнерами – продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", – заявили в министерстве.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

22 апреля 2022 года в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти в Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание Министерства госбезопасности обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиобашни, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.

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