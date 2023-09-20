Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я – NewsMaker

Молдовське видання NewsMaker з посиланням на коментар, отриманий від Міністерства закордонних справ країни, пише, що у Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров'я.

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У відомстві наголосили, що лівобережжя Дністра є частиною Молдови й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити до ЄС як реінтегрована країна.

Водночас іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, з подальшим врегулюванням конфлікту у Придністров'ї.

"Отже, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева – разом із міжнародними партнерами – продовжить шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", – заявили у міністерстві.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. Не визнано державою жодної з країн ООН, навіть РФ.

22 квітня 2022 року у РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти на Придністров'я.

Після цього на території Придністров'я сталося кілька вибухів. Будівлю Міністерства держбезпеки обстріляли з РПГ, також було пошкоджено дві радіовежі, які транслювали російське радіо. Окрім того, сталися вибухи на аеродромах у Тирасполі.

Президентка Молдови Мая Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.

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