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Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я – NewsMaker

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 18:25
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я – NewsMaker - Фото
Фото: Єврокомісія

Молдовське видання NewsMaker з посиланням на коментар, отриманий від Міністерства закордонних справ країни, пише, що у Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров'я.

У відомстві наголосили, що лівобережжя Дністра є частиною Молдови й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити до ЄС як реінтегрована країна.

Водночас іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, з подальшим врегулюванням конфлікту у Придністров'ї.

"Отже, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева – разом із міжнародними партнерами – продовжить шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", – заявили у міністерстві.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. Не визнано державою жодної з країн ООН, навіть РФ.

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Мілана Головань
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євроінтеграціяМолдоваПридністров'я
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