Референдум щодо членства Молдови в ЄС відбудеться восени – Санду

Мая Санду (Фото: EPA)

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що референдум про членство країни в Євросоюзі буде проведено цієї осені, тому що треба зберегти прогрес на шляху приєднання до блоку. Про це Санду повідомила на пресконференції.

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"Цієї осені ми маємо пережити переломний момент — референдум закріпить у Конституції наше рішення будувати мир, добробут і свободу вдома", – заявила Санду.

Вона додала, що важливо провести референдум зараз, бо це подія, на яку чекали три десятиліття, а країни-члени ЄС відкриті як ніколи. Санду заявила, що за останні місяці провела близько 20 раундів консультацій, під час яких поспілкувалася з понад 500 людьми з різних галузей, тому вважає, що вступ країни до ЄС – мета всіх громадян.

Санду вважає ЄС гарантом миру, тому закликала громадян Молдови підтримати проєвропейський референдум.

12 грудня 2023 року глава делегації ЄС заявив, що Молдова зможе вступити до ЄС без окупованого РФ Придністров'я, проте Євросоюз сподівається, що такого варіанта вдасться уникнути.

21 грудня стало відомо, що Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав (СНД) до кінця 2024 року.

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