Референдум щодо членства Молдови в ЄС відбудеться восени – Санду
Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що референдум про членство країни в Євросоюзі буде проведено цієї осені, тому що треба зберегти прогрес на шляху приєднання до блоку. Про це Санду повідомила на пресконференції.
"Цієї осені ми маємо пережити переломний момент — референдум закріпить у Конституції наше рішення будувати мир, добробут і свободу вдома", – заявила Санду.
Вона додала, що важливо провести референдум зараз, бо це подія, на яку чекали три десятиліття, а країни-члени ЄС відкриті як ніколи. Санду заявила, що за останні місяці провела близько 20 раундів консультацій, під час яких поспілкувалася з понад 500 людьми з різних галузей, тому вважає, що вступ країни до ЄС – мета всіх громадян.
Санду вважає ЄС гарантом миру, тому закликала громадян Молдови підтримати проєвропейський референдум.
- 12 грудня 2023 року глава делегації ЄС заявив, що Молдова зможе вступити до ЄС без окупованого РФ Придністров'я, проте Євросоюз сподівається, що такого варіанта вдасться уникнути.
- 21 грудня стало відомо, що Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав (СНД) до кінця 2024 року.
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