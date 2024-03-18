Референдум по членству Молдовы в ЕС состоится осенью – Санду
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что референдум о членстве страны в Евросоюзе будет проведен этой осенью, потому что нужно сохранить прогресс на пути присоединения к блоку. Об этом Санду сообщила на пресс-конференции.
"Этой осенью мы должны пережить переломный момент – референдум закрепит в Конституции наше решение строить мир, благополучие и свободу дома", — заявила Санду.
Она добавила, что важно провести референдум сейчас, потому что это событие, которого ждали три десятилетия, а государства-члены ЕС открыты как никогда. Санду заявила, что за последние месяцы провела около 20 раундов консультаций, в ходе которых пообщалась с более чем 500 людьми из разных отраслей, поэтому считает, что вступление страны в ЕС – цель всех граждан.
Санду считает ЕС гарантом мира, потому призвала граждан Молдовы поддержать проевропейский референдум.
- 12 декабря 2023 года глава делегации ЕС заявил, что Молдова сможет вступить в ЕС без оккупированного РФ Приднестровья, однако Евросоюз надеется, что такого варианта удастся избежать.
- 21 декабря стало известно, что Молдова завершит процесс выхода из Содружества независимых государств (СНГ) до конца 2024 года.
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