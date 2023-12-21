Молдова вийде із СНД до кінця 2024 року

Молдова завершить вихід зі Співдружності незалежних держав до кінця 2024 року, коли буде денонсовано всі підписані нею в рамках СНД угоди

Олена та Володимир Зеленські та Мая Санду у Києві (Фото - Офіс президента)

Молдова завершить процес виходу зі Співдружності незалежних держав до кінця 2024 року, на той час буде денонсовано всі підписані нею в рамках СНД угоди. Про це заявила у національному телеефірі голова Комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції Молдови Дойна Герман.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Молдова послідовно денонсує всі багатосторонні угоди, укладені нею в рамках СНД, до кінця 2024 року, сказала Герман. Як вона наголосила, водночас країна продовжить співпрацювати з країнами СНД на двосторонній основі, і вихід із СНД не матиме негативних наслідків для молдавської економіки.

Герман також відреагувала на недавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що "Молдова не становить цінності для СНД".

"Напрошується питання: а чи є цінність СНД для Молдови?" – сказала вона.

Вона також розкритикувала заяви представників опозиції Молдови, які вважають, що країна "постраждає" через вихід із СНД. За її словами, "очевидно, що економічно нам втрачати нічого", оскільки більшість багатосторонніх угод у рамках СНД "не принесли жодної вигоди" для країни.

Угода про створення СНД була підписана 21 грудня 1991 року. Парламент Молдови ратифікував документ про приєднання до СНД у 1994 році.

Перший проєкт постанови про вихід Молдови із СНД було зареєстровано у парламенті країни 18 січня 2018 року. Як причини такого кроку зазначалися неодноразові порушення Росією угоди про СНД, підтримка нею сепаратистського режиму в Придністров'ї, військова агресія РФ проти Молдови в 1992 році, а також російська окупація частини території України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова оголосила про поступовий вихід із СНД та денонсувала низку угод у рамках цієї організації.

У липні 2023 року парламент Молдови проголосував за вихід із Міжпарламентської асамблеї СНД та з угод про єдиний освітній простір, забезпечення прикордонних військ та обмін інформацією про надзвичайні ситуації та інші.

У вересні держсекретар МЗС Молдови Руслан Болбочан пояснив, що "Молдова більше не резонує з політикою, цінностями та напрямом розвитку" СНД.

2 листопада повідомлялося, що Молдова припиняє виплату членських внесків до СНД.

Україна вважалася одним із "засновників" СНД, була учасником внутрішніх угод СНД, проте вона не підписувала статуту Співдружності і не стала формальним членом.

Україна взяла курс на вихід зі структур СНД у 2014 році і тоді перестала сплачувати членські внески. Денонсація Україною угод, укладених у рамках СНД, продовжується досі.

Читайте також: Путін подарував 8 перснів главам СНД, один – собі. СБУ: Читали Толкіна, це йому не допоможе