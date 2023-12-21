Молдова выйдет из СНГ до конца 2024 года

Молдова завершит выход из Содружества независимых государств до конца 2024 года, когда будут денонсированы все подписанные ею в рамках СНГ соглашения

Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду в Киеве (Фото - Офис президента)

Молдова завершит процесс выхода из Содружества независимых государств до конца 2024 года, к тому времени будут денонсированы все подписанные ею в рамках СНГ соглашения. Об этом заявила в национальном телеэфире председатель Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Молдовы Дойна Герман.

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Молдова последовательно денонсирует все многосторонние соглашения, заключенные ею в рамках СНГ, до конца 2024 года, сказала Герман. Как она подчеркнула, при этом страна продолжит сотрудничать со странами СНГ на двусторонней основе, и выход из СНГ не будет иметь негативных последствий для молдавской экономики.

Герман также отреагировала на недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что "Молдова не представляет ценности для СНГ".

"Напрашивается вопрос: а представляет ли ценность СНГ для Молдовы?" – сказала она.

Она также раскритиковала заявления представителей оппозиции Молдовы, которые считают, что страна "пострадает" из-за выхода из СНГ. По ее словам, "очевидно, что экономически нам терять нечего", поскольку большинство многосторонних соглашений в рамках СНГ "не принесли никакой выгоды" для страны.

Соглашение о создании СНГ было подписано 21 декабря 1991 года. Парламент Молдовы ратифицировал документ о присоединении к СНГ в 1994 году.

Первый проект постановления о выходе Молдовы из СНГ был зарегистрирован в парламенте страны 18 января 2018 года. В качестве причин такого шага отмечались неоднократные нарушения Россией соглашения об СНГ, поддержка ею сепаратистского режима в Приднестровье, военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация части территории Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Молдова объявила о постепенном выходе из СНГ и денонсировала ряд соглашений в рамках этой организации.

В июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ и из соглашений о едином образовательном пространстве, обеспечении погранвойск и обмене информацией о чрезвычайных ситуациях и других.

В сентябре госсекретарь МИД Молдовы Руслан Болбочан пояснил, что "Молдова больше не резонирует с политикой, ценностями и направлением развития" СНГ.

2 ноября сообщалось, что Молдова прекращает выплату членских взносов в СНГ.

Украина считалась одним из "основателей" СНГ, была участником внутренних соглашений СНГ, однако она не подписывала устав Сообщества и не стала его формальным членом.

Украина взяла курс на выход из структур СНГ в 2014 году и тогда же перестала платить членские взносы. Денонсация Украиной соглашений, заключенных в рамках СНГ, продолжается до сих пор.

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