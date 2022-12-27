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Путин подарил 8 перстней главам СНГ, один – себе. СБУ: Читали Толкина, это ему не поможет

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 15:07
Путин подарил 8 перстней главам СНГ, один – себе. СБУ: Читали Толкина, это ему не поможет - Фото
Лукашенко с кольцом Путина на пальце (фото - t.me/pul_1)

Российский диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран так называемого СНГ восемь перстней с символикой "содружества", девятый оставил себе, сообщают российские пропагандистские СМИ. В СБУ увидели в этом аллюзию на роман "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина.

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Кольца получили самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лукашенко был единственным, кто надел кольцо сразу. Еще один перстень Путин оставил себе.

Путин подарил 8 перстней главам СНГ, один – себе. СБУ: Читали Толкина, это ему не поможет

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости..." – говорится в Instagram СБУ.

Путин подарил 8 перстней главам СНГ, один – себе. СБУ: Читали Толкина, это ему не поможет

По Толкину, девять колец были подарены "людям, которые больше всего жаждут власти". В итоге они стали назгулами – привидениями, служившими Саурону, главному антагонисту произведения.

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Вадим Ребрина
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Властелин колец владимир путин сбу снг
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