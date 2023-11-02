СНГ разваливается: Молдова прекращает платить членские взносы и готовит выход
Молдова прекращает выплату членских взносов в постсоветское Содружество независимых государств как очередной шаг к выходу из этой организации. Об этом сообщает Radio Europa Liberă.
Правительство Молдовы вычеркивает СНГ из списка организаций, которым страна выплачивает ежегодные членские взносы. Согласно проекту решения Минфина Молдовы на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году выделено на 16 млн леев меньше, так как Молдова прекращает платить взносы в Межпарламентскую ассамблею и семь других структур СНГ.
Ранее из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Молдова объявила о постепенном выходе из СНГ и денонсировала ряд соглашений в рамках этой организации.
В июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ и из соглашений о едином образовательном пространстве, обеспечении погранвойск и обмене информацией о чрезвычайных ситуациях и других.
В сентябре госсекретарь МИД Молдовы Руслан Болбочан пояснил, что "Молдова больше не резонирует с политикой, ценностями и направлением развития" СНГ.
Первый проект постановления о выходе Молдовы из СНГ был зарегистрирован в парламенте страны 18 января 2018 года. В качестве причин такого шага отмечались неоднократные нарушения Россией соглашения об СНГ, поддержка ею сепаратистского режима в Приднестровье, военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация части территории Украины.
- Украина считалась одним из "основателей" СНГ, была участником внутренних соглашений СНГ, однако она не подписывала устав Сообщества и не стала его формальным членом.
- Украина взяла курс на выход из структур СНГ в 2014 году и тогда же перестала платить членские взносы. Денонсация Украиной соглашений, заключенных в рамках СНГ, продолжается до сих пор.
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