UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНГ разваливается: Молдова прекращает платить членские взносы и готовит выход

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 09:08
СНГ разваливается: Молдова прекращает платить членские взносы и готовит выход - Фото
Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото - EPA)

Молдова прекращает выплату членских взносов в постсоветское Содружество независимых государств как очередной шаг к выходу из этой организации. Об этом сообщает Radio Europa Liberă.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Правительство Молдовы вычеркивает СНГ из списка организаций, которым страна выплачивает ежегодные членские взносы. Согласно проекту решения Минфина Молдовы на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году выделено на 16 млн леев меньше, так как Молдова прекращает платить взносы в Межпарламентскую ассамблею и семь других структур СНГ.

Ранее из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Молдова объявила о постепенном выходе из СНГ и денонсировала ряд соглашений в рамках этой организации.

В июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ и из соглашений о едином образовательном пространстве, обеспечении погранвойск и обмене информацией о чрезвычайных ситуациях и других.

В сентябре госсекретарь МИД Молдовы Руслан Болбочан пояснил, что "Молдова больше не резонирует с политикой, ценностями и направлением развития" СНГ.

Первый проект постановления о выходе Молдовы из СНГ был зарегистрирован в парламенте страны 18 января 2018 года. В качестве причин такого шага отмечались неоднократные нарушения Россией соглашения об СНГ, поддержка ею сепаратистского режима в Приднестровье, военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация части территории Украины.

  • Украина считалась одним из "основателей" СНГ, была участником внутренних соглашений СНГ, однако она не подписывала устав Сообщества и не стала его формальным членом.
  • Украина взяла курс на выход из структур СНГ в 2014 году и тогда же перестала платить членские взносы. Денонсация Украиной соглашений, заключенных в рамках СНГ, продолжается до сих пор

Читайте также: Путин подарил 8 перстней главам СНГ, один – себе. СБУ: Читали Толкина, это ему не поможет

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
членские взносыснгМолдоваденонсациявыход из СНГ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 