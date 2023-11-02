СНГ разваливается: Молдова прекращает платить членские взносы и готовит выход

Молдова прекращает выплату членских взносов в постсоветское Содружество независимых государств как очередной шаг к выходу из этой организации. Об этом сообщает Radio Europa Liberă.

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Правительство Молдовы вычеркивает СНГ из списка организаций, которым страна выплачивает ежегодные членские взносы. Согласно проекту решения Минфина Молдовы на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году выделено на 16 млн леев меньше, так как Молдова прекращает платить взносы в Межпарламентскую ассамблею и семь других структур СНГ.

Ранее из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Молдова объявила о постепенном выходе из СНГ и денонсировала ряд соглашений в рамках этой организации.

В июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ и из соглашений о едином образовательном пространстве, обеспечении погранвойск и обмене информацией о чрезвычайных ситуациях и других.

В сентябре госсекретарь МИД Молдовы Руслан Болбочан пояснил, что "Молдова больше не резонирует с политикой, ценностями и направлением развития" СНГ.

Первый проект постановления о выходе Молдовы из СНГ был зарегистрирован в парламенте страны 18 января 2018 года. В качестве причин такого шага отмечались неоднократные нарушения Россией соглашения об СНГ, поддержка ею сепаратистского режима в Приднестровье, военная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация части территории Украины.

Украина считалась одним из "основателей" СНГ, была участником внутренних соглашений СНГ, однако она не подписывала устав Сообщества и не стала его формальным членом.

Украина взяла курс на выход из структур СНГ в 2014 году и тогда же перестала платить членские взносы. Денонсация Украиной соглашений, заключенных в рамках СНГ, продолжается до сих пор.

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