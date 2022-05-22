Верховная Рада денонсировала ряд соглашений в рамках СНГ
22.05.2022, 17:08
Фото - Facebook пресс-службы Слуги народа
Верховная Рада проголосовала за выход Украины из нескольких соглашений в рамках постсоветского Содружества независимых государств, которые до сих пор оставались в силе. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
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Нардепы проголосовали за выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией внутри СНГ, Соглашения об общем аграрном рынке СНГ, Соглашения об "увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне".
Также Верховная Рада аннулировала соглашение с РФ о предотвращении двойного налогообложения.
За прекращение действия каждого из этих соглашений проголосовали более 270 депутатов.
- 23 января 2019 года Украина вышла из трех соглашений с СНГ об обмене экономической информацией и в сфере внешнеэкономической деятельности.
- 18 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями.
- 23 ноября Украина вышла из договора СНГ, который угрожал экономическим интересам Украины.
- 23 июня 1921 года Кабмин утвердил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ.
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