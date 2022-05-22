Верховная Рада денонсировала ряд соглашений в рамках СНГ

Верховная Рада проголосовала за выход Украины из нескольких соглашений в рамках постсоветского Содружества независимых государств, которые до сих пор оставались в силе. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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Нардепы проголосовали за выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией внутри СНГ, Соглашения об общем аграрном рынке СНГ, Соглашения об "увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне".

Также Верховная Рада аннулировала соглашение с РФ о предотвращении двойного налогообложения.

За прекращение действия каждого из этих соглашений проголосовали более 270 депутатов.

23 января 2019 года Украина вышла из трех соглашений с СНГ об обмене экономической информацией и в сфере внешнеэкономической деятельности.

18 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями.

23 ноября Украина вышла из договора СНГ, который угрожал экономическим интересам Украины.

23 июня 1921 года Кабмин утвердил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ.

Сергей Бережной

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