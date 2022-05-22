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Верховная Рада денонсировала ряд соглашений в рамках СНГ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 17:08
Верховная Рада денонсировала ряд соглашений в рамках СНГ - Фото
Фото - Facebook пресс-службы Слуги народа

Верховная Рада проголосовала за выход Украины из нескольких соглашений в рамках постсоветского Содружества независимых государств, которые до сих пор оставались в силе. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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Нардепы проголосовали за выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией внутри СНГ, Соглашения об общем аграрном рынке СНГ, Соглашения об "увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне".

Также Верховная Рада аннулировала соглашение с РФ о предотвращении двойного налогообложения.

За прекращение действия каждого из этих соглашений проголосовали более 270 депутатов. 

Сергей Бережной
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