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Украина вышла из туристического соглашения с СНГ из-за российской агрессии

23.06.2021, 14:45
Украина вышла из туристического соглашения с СНГ из-за российской агрессии - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров утвердил выход Украины из туристического соглашения со странами СНГ из-за российской агрессии. Постановление было одобрено во время заседания правительства 23 июня.

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В Кабмине заявили о нецелесообразности соглашения о сотрудничестве в области туризма с государствами-участниками СНГ. В правительстве это объясняют тем, что одна из сторон соглашения – Россия, осуществляющая вооруженную агрессию против Украны.

Также в постановлении Кабмина сказано, что Украина не намерена становиться участником другого соглашения – о Совете по туризму государств-участников СНГ.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", – говорится в документе.

  • СПРАВКА. Соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано 23 декабря 1993 года в г. Ашгабате. Соглашение о Совете по туризму государств-участников СНГ было подписано 30 мая 2012 года в г. Ашгабате.
    В ноябре 2020 года Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ.
  • В марте 2021-го Кабмин приостановил действие соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в области туризма, подписанном в 1999-м.

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Оксана Житнюк
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Россия кабмин туризм договор соглашение снг денонсация
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