"Курс начали с агрессии в Грузии": МИД Украины о выходе РФ из договора об открытом небе

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия перестала выполнять обязательства по договору об открытом небе еще в 2008 году, начав агрессию против Грузии. Соответствующая позиция МИД по поводу выхода РФ из договора опубликована на сайте украинского ведомства.

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В МИД отметили, что такой шаг Москвы "не является неожиданным для Украины и остальных государств-участников".

В украинском ведомстве считают, что таким образом РФ завершает курс, начатый ею еще в середине 2000-х – с вооруженной агрессии против Грузии. Именно тогда, по словам дипломатов, Россия начала грубо нарушать договор.

"Через разрушение режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и по сей день", – заявили в МИД.

В результате российской агрессии часть оккупированных территорий Грузии была de-facto удалена из зоны договора. В 2014 году то же ожидало Крым и часть Донбасса. Всего из-за захватнических действий РФ из зоны договора было удалено более 57 000 кв. км территорий (44 000 кв. км из них – Крым и Донбасс).

СПРАВКА. Договор, в котором на сегодняшний день участвуют 33 государства, включая Украину, вступил в силу с 2002 года. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов. Полеты совершаются по запросу в рамках установленных квот.

В мае 2020 года в США заявили о намерении выйти из договора об открытом небе, сославшись на нарушения со стороны России. В ноябре 2020 года Штаты вышли из договора.

7 июня 2021-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

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Оксана Житнюк

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