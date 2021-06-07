Россия вышла из договора об открытом небе. Он разрешал наблюдательные полеты
07.06.2021, 12:17
Владимир Путин (фото - ЕРА)
Россия вышла из договора по открытому небу, позволяющему наблюдательные полеты над странами-участницами. Закон о выходе подписан сегодня, 7 июня 2021 года, президентом РФ Владимиром Путиным, и опубликован на российском официальном портале правовой информации.
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"Денонсировать договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в законе.
Договор, в котором участвуют более 20 государств-членов ОБСЕ, включая Украину, разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов. Полеты совершаются по запросу в рамках установленных квот.
- В мае 2020 года в США заявили о намерении выйти из договора об открытом небе, сославшись на нарушения со стороны России.
- В ноябре 2020 года США вышли из договора об открытом небе.
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