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США объявили о выходе из договора об открытом небе из-за нарушений России

США объявили о выходе из договора об открытом небе из-за нарушений России - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
21.05.2020, 20:29

США уже несколько лет обвиняют Россию в нарушениях договора

Соединенные Штаты объявили о своем намерении выйти из договора об открытом небе, разрешающего наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников администрации Дональда Трампа.

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Фактический выход США из договора состоится через шесть месяцев.

Чиновники заявили, что решение последовало после шестимесячного анализа выполнения договора, в ходе которого были обнаружены многочисленные случаи нарушения Россией его условий. Один из представителей Белого дома уточнил, что РФ нарушает договор таким образом, что это может представлять военную угрозу США и их союзникам.

США уже несколько лет обвиняют Россию в нарушениях договора, поскольку она запретила полеты в 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, а также ограничивает полеты над Калининградской областью, сообщает Коммерсант.

Собеседник Reuters заявил, что США провели с союзниками широкие дискуссии по этому договору, и в конечном итоге Вашингтон решил, что "участие в нем больше не в наших интересах".

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В то же время чиновник сообщил, что в последние дни официальные лица США начали переговоры с российскими официальными лицами о новом раунде переговоров по ядерному оружию, чтобы "начать разработку следующего поколения мер по контролю над ядерными вооружениями".

Справка. Договор об открытом небе - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.

2 августа 2019 г США вышли из договора с РФ о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Вадим Ребрина
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Россия США договор открытое небо
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