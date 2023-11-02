СНД розвалюється: Молдова припиняє сплачувати членські внески та готує вихід

Молдова припиняє виплату членських внесків у пострадянську Співдружність незалежних держав як черговий крок до виходу з цієї організації. Про це повідомляє Radio Europa Liberă.

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Уряд Молдови викреслює СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески. Згідно з проєктом рішення Мінфіну Молдови на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році виділено на 16 млн леїв менше, оскільки Молдова припиняє сплачувати внески до Міжпарламентської асамблеї та семи інших структур СНД.

Раніше через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Молдова оголосила про поступовий вихід із СНД і денонсувала низку угод у рамках цієї організації.

У липні 2023 року парламент Молдови проголосував за вихід з Міжпарламентської асамблеї СНД та з угод про єдиний освітній простір, забезпечення прикордонних військ та обмін інформацією про надзвичайні ситуації та інших.

У вересні держсекретар МЗС Молдови Руслан Болбочан пояснив, що "Молдова більше не резонує з політикою, цінностями та напрямом розвитку" СНД.

Перший проєкт постанови про вихід Молдови із СНД було зареєстровано у парламенті країни 18 січня 2018 року. Як причини такого кроку відзначалися неодноразові порушення Росією угоди про СНД, підтримка нею сепаратистського режиму в Придністров'ї, військова агресія РФ проти Молдови в 1992 році, а також російська окупація частини території України.

Україна вважалася одним із "засновників" СНД, була учасником внутрішніх угод СНД, проте вона не підписувала статуту Співтовариства і не стала його формальним членом.

Україна взяла курс на вихід зі структур СНД у 2014 році і тоді перестала сплачувати членські внески. Денонсація Україною угод, укладених у рамках СНД, продовжується досі.

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