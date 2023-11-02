RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СНД розвалюється: Молдова припиняє сплачувати членські внески та готує вихід

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 09:08
СНД розвалюється: Молдова припиняє сплачувати членські внески та готує вихід - Фото
Володимир Зеленський та Майя Санду (Фото - EPA)

Молдова припиняє виплату членських внесків у пострадянську Співдружність незалежних держав як черговий крок до виходу з цієї організації. Про це повідомляє Radio Europa Liberă.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Уряд Молдови викреслює СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески. Згідно з проєктом рішення Мінфіну Молдови на сплату щорічних членських внесків у міжнародних організаціях у 2023 році виділено на 16 млн леїв менше, оскільки Молдова припиняє сплачувати внески до Міжпарламентської асамблеї та семи інших структур СНД.

Раніше через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Молдова оголосила про поступовий вихід із СНД і денонсувала низку угод у рамках цієї організації.

У липні 2023 року парламент Молдови проголосував за вихід з Міжпарламентської асамблеї СНД та з угод про єдиний освітній простір, забезпечення прикордонних військ та обмін інформацією про надзвичайні ситуації та інших.

У вересні держсекретар МЗС Молдови Руслан Болбочан пояснив, що "Молдова більше не резонує з політикою, цінностями та напрямом розвитку" СНД.

Перший проєкт постанови про вихід Молдови із СНД було зареєстровано у парламенті країни 18 січня 2018 року. Як причини такого кроку відзначалися неодноразові порушення Росією угоди про СНД, підтримка нею сепаратистського режиму в Придністров'ї, військова агресія РФ проти Молдови в 1992 році, а також російська окупація частини території України.

  • Україна вважалася одним із "засновників" СНД, була учасником внутрішніх угод СНД, проте вона не підписувала статуту Співтовариства і не стала його формальним членом.
  • Україна взяла курс на вихід зі структур СНД у 2014 році і тоді перестала сплачувати членські внески. Денонсація Україною угод, укладених у рамках СНД, продовжується досі.

Читайте також: Путін подарував 8 перснів главам СНД, один – собі. СБУ: Читали Толкіна, це йому не допоможе

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
МолдоваСНДденонсаціявихід із СНДчленські внески

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 