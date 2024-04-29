Санду заявила, що Євросоюз має розробити для України та Молдови "план Маршалла"

Мая Санду (Фото: EPA)

Євросоюз повинен розробити "еквівалентну" версію американського "плану Маршалла" часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та зруйнованій війною Україні. Про це заявила президентка Молодови Мая Санду на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі, повідомило бельгійське видання Euractiv.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Санду, Молдова й Україна потребують чітко сфокусованого рівноцінного плану XXI століття від ЄС. Вона нагадала, що "план Маршалла" передбачав надання мільярдної економічної допомоги європейським країнам, зруйнованим Другою світовою війною.

Україна та Молдова, які отримали "зелене світло" для початку переговорів щодо вступу в ЄС, мають найнижчі ВВП на душу населення в Європі, зазначила президентка Санду.

"План Маршалла" був покликаний показати виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом вперед, ніж все, що пропонував комунізм. Сьогоднішня сучасна версія також повинна дати таку саму надію тим з нас, хто прагне до членства в ЄС", – сказала глава Молдови.

Санду також наголосила на тому, що союзники повинні інвестувати в порятунок життів, повернення миру і захист свободи в ключові моменти історії.

Вона додала, що має оптимізм щодо здатності Європи протистояти безпековим викликам, пов'язаним з агресією Росії проти України.

ДОВІДКА. "План Маршалла" – це історична ініціатива, запропонована США після Другої світової війни, яка полягала у наданні фінансової допомоги країнам Європи для відновлення їхньої економіки та зниження впливу комунізму. План отримав свою назву від тодішнього міністра закордонних справ США Джорджа Маршалла. План був запроваджений у 1948 році та діяв до 1952 року.

27 лютого Європейський парламент схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні на період 2024-2027 років.

19 квітня Україна домовилася з Європейським інвестиційним банком про підтримку економіки на найближчі десять років. Уже цього року країна отримає 560 млн євро для проєктів у енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла та для підтримки бізнесу.

24 квітня Україна отримала 1,5 млрд євро перехідного фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Читайте також: У НАТО запропонували створити п'ятирічний фонд підтримки України у розмірі $100 млрд – Bloomberg