Санду заявила, что Евросоюз должен разработать для Украины и Молдовы "план Маршалла"

Майя Санду (Фото: EPA)

Евросоюз должен разработать "эквивалентную" версию американского "плана Маршалла" времен Второй мировой войны для финансирования проектов развития в Молдове и разрушенной войной Украины. Об этом заявила президент Молодовы Мая Санду на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе, сообщило бельгийское издание Euractiv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Санду, Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном равноценном плане 21 века от ЕС. Она напомнила, что "план Маршалла" предусматривал предоставление миллиардной экономической помощи европейским странам, разрушенным Второй мировой войной.

Украина и Молдова, получившие "зеленый свет" для начала переговоров по вступлению в ЕС, имеют самый низкий ВВП на душу населения в Европе, отметила президент Санду.

"План Маршалла был призван показать истощенному континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем вперед, чем все, что предлагал коммунизм. Сегодняшняя современная версия также должна дать такую же надежду тем, кто стремится к членству в ЕС", – сказала глава Молдовы. .

Санда также отметила, что союзники должны инвестировать в спасение жизней, возвращение мира и защиту свободы в ключевые моменты истории.

Она добавила, что имеет оптимизм по способности Европы противостоять вызовам безопасности, связанным с агрессией России против Украины.

СПРАВКА. "План Маршалла" – это историческая инициатива, предложенная США после Второй мировой войны, которая заключалась в предоставлении финансовой помощи странам Европы для восстановления их экономики и снижения влияния коммунизма. План получил свое название от тогдашнего министра иностранных дел США Джорджа Маршалла. Он был введен в 1948 году и действовал до 1952 года.

27 февраля Европейский парламент одобрил предоставление 50 млрд евро помощи Украине на период 2024-2027 годов.

19 апреля Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком о поддержке экономики на ближайшие десять лет. Уже в этом году страна получит 560 млн. евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья и для поддержки бизнеса

24 апреля Украина получила 1,5 млрд. евро переходного финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility.

Читайте также: В НАТО предложили создать пятилетний фонд поддержки Украины в размере $100 млрд – Bloomberg