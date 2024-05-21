Боррель: Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о безопасности с Евросоюзом

Главный дипломат ЕС выразил надежду, что это партнерство усилит устойчивость Молдовы

Подписание соглашения (Фото: X-аккаунт Жозепа Борреля)

21 мая Молдова подписала соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Европейским Союзом. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Боррель заявил, что Молдова стала первой страной, заключившей подобный договор с ЕС. Он выразил надежду, что это партнерство усилит устойчивость Молдовы.

"Это позволит совместно решать вызовы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые сферы сотрудничества", — написал Боррель в социальной сети X (Twitter).

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

12 декабря глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс заявил, что страна сможет вступить в Евросоюз даже без временно оккупированного Россией Приднестровья.

18 марта 2024 года президент Молдовы Санду заявила, что референдум по членству страны в ЕС состоится осенью.

Читайте также: Санду заявила, что Евросоюз должен разработать для Украины и Молдовы "план Маршалла"