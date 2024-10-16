У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети – фото

Прапор Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Уранці в середу, 16 жовтня, в Молдові були виявлені уламки ракети. Про це повідомила пресслужба Прикордонної поліції країни.

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Правоохоронці отримали повідомлення від місцевих жителів. Ті розповіли, що знайшли кілька металевих предметів, які нагадують уламки ракети.

Вони були виявлені поблизу села Ленкеуць Окницького району на відстані чотирьох кілометрів від кордону з Україною.

Правоохоронці вжили негайних заходів з охорони території та поінформували екстрену службу й прокуратуру. Уламки будуть перевірені вибухотехніками.

Фото: Прикордонна поліція Молдови

11 лютого 2024 року прикордонники Молдови виявили уламки "шахеда", його пов’язують із російським обстрілом півдня України.

Наступного дня стало відомо, що дрон, уламки якого знайшли в Молдові, впав sз нерозірваною бойовою частиною.