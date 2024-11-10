У Молдові знайшли другий за день безпілотник

Поліція Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

У неділю, 10 листопада, на території Молдови виявили другий за день дрон, який, ймовірно, залетів до країни під час російської атаки на Україну. Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції Молдови.

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Другий безпілотник знайшли в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі. Правоохоронці огородили територію довкола місця падіння дрона, аби фахівці могли його дослідити.

Правоохоронці також розповіли нові подробиці стосовно першого дрона, який упав у Каушенському районі. Аналіз показав, що це російський "шахед", який не містив бойової частини. Ймовірно, він залетів в Молдову під час атаки Росії на південь України.

"Для безпеки громадян регіону немає жодних ризиків. Розслідування на об'єкті продовжуються. Поліція звертається до громадян, які виявляють літальні апарати або інші підозрілі пристрої, що впали на землю – не підходити та не чіпати їх, а негайно дзвонити до поліції", – йдеться у повідомленні.