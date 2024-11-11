Санду заперечує загрозу від зальотів російських дронів до Молдови. В МЗС казали зворотне

"Сам факт того, що у нас на кордоні війна і над нашим повітряним простором літають безпілотники, викликає занепокоєння", – сказала президентка

Мая Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на інцидент із двома дронами, що залетіли на територію країни під час російської атаки на Україну вчора, 10 листопада. За її словами, які передає Moldpres, поки що такі ситуації "не становлять загрози" для Молдови.

"Ці безпілотники не становлять небезпеки для громадян, але ми все ще повинні бути пильними й нам усе ще потрібно придбати необхідні технології, щоб уся країна була захищена і всі громадяни почувалися в безпеці", – сказала Санду.

Водночас вона додала, що "сам факт того, що у нас на кордоні війна і над нашим повітряним простором літають безпілотники, викликає занепокоєння".

У неділю, 10 листопада, на території Молдови виявили другий за день дрон, який, ймовірно, залетів до країни під час російської атаки на Україну. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що дрони поставили під загрозу життя молдован.

11 лютого 2024 року прикордонники Молдови виявили уламки "шахеда", його пов’язують із російським обстрілом півдня України.

Наступного дня стало відомо, що дрон, уламки якого знайшли в Молдові, впав із нерозірваною бойовою частиною.

16 жовтня в Молдові були виявлені уламки ракети.