IPN: Молдова вызвала посла России из-за вмешательства в выборы и падения дронов

Олег Озеров (Фото: ресурс окупантов)

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало нового посла России Олега Озерова после падения двух российских беспилотников на территории страны 10 ноября. Об этом сообщило местное издание IPN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что Озерова ждут в молдавском МИД во вторник, 12 ноября, для вручения ноты протеста в связи с вмешательством в президентские выборы и нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы 10 ноября.

Озеров был назначен послом России в Молдове в сентябре 2024 года. До этого в течение шести лет этот пост занимал Олег Васнецов.

Издание IPN напомнило, что на прошлой неделе российский МИД вручил ноту протеста послу Молдовы в РФ Лилиану Дарию. Ему выразили протест из-за якобы недружественных и дискриминационных действий официального Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах.