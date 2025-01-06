"Зависит от того, как кончится война". Зеленский не знает, будет ли снова баллотироваться
Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты. По его словам, это будет зависеть от завершения российско-украинской войны.
Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок, Зеленский сказал: "Я не знаю, на самом деле. Это очень трудный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Это зависит от того, что люди хотят. Конечно, это зависит в первую очередь от людей и моей семьи".
Президент подчеркнул, что сейчас не думает об этом, несмотря на спекуляции разных политиков. По его словам, во время войны "очень тяжело об этом думать".
- 5 декабря 2024 года глава ОП Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны. Важно, чтобы военные и люди, выехавшие за границу, имели возможность проголосовать.
- 2 января 2025 года Зеленский сказал, что выборы президента не состоятся в период военного положения. Сейчас как президент, так и парламент легитимны и имеют право исполнять обязанности к отмене военного положения.