"Зависит от того, как кончится война". Зеленский не знает, будет ли снова баллотироваться

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что не знает, будет ли снова баллотироваться в президенты. По его словам, это будет зависеть от завершения российско-украинской войны.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок, Зеленский сказал: "Я не знаю, на самом деле. Это очень трудный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Это зависит от того, что люди хотят. Конечно, это зависит в первую очередь от людей и моей семьи".

Президент подчеркнул, что сейчас не думает об этом, несмотря на спекуляции разных политиков. По его словам, во время войны "очень тяжело об этом думать".