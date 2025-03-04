Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Залужний обійматиме дві посади одночасно – постпреда при ІМО та посла України у Великій Британії

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO). Указ №151/2025 опубліковано на сайті глави держави.

В документі зазначено, що тепер Залужний обійматиме дві посади одночасно – постпреда при ІМО та посла України у Великій Британії.

ІМО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, створеною для забезпечення безпеки на морі, розвитку міжнародного морського права та охорони навколишнього середовища. Вона розробляє обов'язкові міжнародні стандарти, що регулюють діяльність морського транспорту, зокрема безпеку суден, навчання екіпажу та технічні вимоги до судноплавства.

Одним з основних завдань ІМО є боротьба із забрудненням морів від судноплавства, а також забезпечення ефективної навігації для міжнародної торгівлі.

З посади головкома ЗСУ президент Володимир Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.

7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії, а 9 травня колишній головком офіційно обійняв цю посаду.

У жовтні 2024 року LIGA.net проаналізувала дані МЗС України та дізналася, що Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних Сил України, увійшов до шістки найбільш високооплачуваних послів України за літо 2024 року.