Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO). Указ №151/2025 опубліковано на сайті глави держави.

В документі зазначено, що тепер Залужний обійматиме дві посади одночасно – постпреда при ІМО та посла України у Великій Британії.

ІМО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, створеною для забезпечення безпеки на морі, розвитку міжнародного морського права та охорони навколишнього середовища. Вона розробляє обов'язкові міжнародні стандарти, що регулюють діяльність морського транспорту, зокрема безпеку суден, навчання екіпажу та технічні вимоги до судноплавства.

Одним з основних завдань ІМО є боротьба із забрудненням морів від судноплавства, а також забезпечення ефективної навігації для міжнародної торгівлі.

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