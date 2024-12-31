Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрея Тупикова. Указ №900/2024 опубликован на сайте главы государства.
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В Тупиков Департамент контрразведки СБУ возглавлял Александр Поклад, которого Зеленский в августе 2023 года назначил заместителем председателя СБУ.
Тупиков является майором министерства внутренних дел.
В 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге во время боевых действий и исполнения служебных обязанностей.
- 8 ноября 2024 года был уволен Евгений Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.
- В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской ОВВ и увольнение предыдущего председателя последней.
- 30 декабря президент уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.