Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ

В 2015 году Андрей Тупиков был награжден орденом Даниила Галицкого

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрея Тупикова. Указ №900/2024 опубликован на сайте главы государства.

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В Тупиков Департамент контрразведки СБУ возглавлял Александр Поклад, которого Зеленский в августе 2023 года назначил заместителем председателя СБУ.

Тупиков является майором министерства внутренних дел.

В 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге во время боевых действий и исполнения служебных обязанностей.

8 ноября 2024 года был уволен Евгений Евтушенко с должности руководителя Никопольской районной военной администрации.

В тот же день Кабинет министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской ОВВ и увольнение предыдущего председателя последней.

30 декабря президент уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.