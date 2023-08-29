Зеленский уволил главу управления СБУ в Закарпатской области

Президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгения Борзилова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", – говорится в указе.

Борзилов возглавил управление СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года. До этого с 2019 года он работал начальником управления СБУ в Полтавской области. Ранее был заместителем начальника управления Департамента контрразведывательной защиты интересов СБУ.

23 августа президент назначил Александра Поклада заместителем главы СБУ, предварительно уволив его с должности начальника Департамента контрразведки СБУ.

Также Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления СБУ Запорожской области.

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