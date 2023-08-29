Зеленський звільнив голову управління СБУ у Закарпатській області
Президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України у Закарпатській області Євгена Борзилова. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.
"Звільнити Борзилова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Закарпатській області", – йдеться в указі.
Борзилов очолив управління СБУ у Закарпатській області у липні 2022 року. До того з 2019 року він працював начальником управління СБУ у Полтавській області. Раніше був заступником начальника управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.
23 серпня президент призначив Олександра Поклада заступником голови СБУ, попередньо звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.
Також Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління СБУ Запорізької області.
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