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Зеленський звільнив голову управління СБУ у Закарпатській області

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 17:26
Зеленський звільнив голову управління СБУ у Закарпатській області - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив голову управління Служби безпеки України у Закарпатській області Євгена Борзилова. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Борзилова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Закарпатській області", – йдеться в указі.

Борзилов очолив управління СБУ у Закарпатській області у липні 2022 року. До того з 2019 року він працював начальником управління СБУ у Полтавській області. Раніше був заступником начальника управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

23 серпня президент призначив Олександра Поклада заступником голови СБУ, попередньо звільнивши його з посади начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Також Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління СБУ Запорізької області.

Читайте також: Зеленський хоче віддати СБУ справи щодо топкорупції, законопроєкт готує Татаров: ексклюзив

Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийсбуОлександр Поклад
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