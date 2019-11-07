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Зеленский назначил главных по СБУ в шести областях: список

Зеленский назначил главных по СБУ в шести областях: список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.11.2019, 12:53

Президент назначил начальников региональных управлений СБУ в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях

Президент Владимир Зеленский назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. 

Зеленский назначил начальниками СБУ: 

- Анатолия Денисенко в Винницкой области;

- Павла Данюкова в Волынской области; 

- Сергея Зайца в Ивано-Франковской области;

- Евгения Борзилова в Полтавской области;

- Юрия Борейчука в Тернопольской области;

- Сергея Криворучко в Херсонской области.

  • Ранее президент назначил главу департамента государственной тайны СБУ.
  • 4 ноября Зеленский уволил главу СБУ в Черкассах.

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Владимир Зеленский сбу
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