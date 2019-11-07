Зеленский назначил главных по СБУ в шести областях: список

Президент Владимир Зеленский назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Зеленский назначил начальниками СБУ:
- Анатолия Денисенко в Винницкой области;
- Павла Данюкова в Волынской области;
- Сергея Зайца в Ивано-Франковской области;
- Евгения Борзилова в Полтавской области;
- Юрия Борейчука в Тернопольской области;
- Сергея Криворучко в Херсонской области.
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