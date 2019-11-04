Зеленский уволил главу Черкасской ОГА и назначил нового: кто он

Владимир Зеленский на пресс-марафоне с журналистами 10.10.2019, Киев (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский указом от 4 ноября назначил Романа Боднара новым главой Черкасской облгосадминистрации.

Согласно декларации Боднара в НАПК, ранее он работал в СБУ Донецкой области, был участником боевых действий на Донбассе. За 2018 год получил 438 694 грн зарплаты. Также на его счетах хранятся 120 000 грн. Владеет совместно с женой квартирой в Черновцах. Другой недвижимости и автомобиля у нового главы Черкасской ОГА нет.

31 июля Зеленский назначил главой Черкасской ОГА предпринимателя Игоря Шевченко . Сегодня он был уволен указом президента.

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