Облсовет просит Зеленского не назначать главу ОГА от Кабмина

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Депутаты Волынского областного совета приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому из-за кандидатуры на должность нового главы облосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Вчера, 28 октября, Кабмин согласовал на эту должность Юрия Погуляйко. До этого он работал заместителем главы Луганской ОГА.

В тексте принятого обращения депутаты выразили несогласие с решением правительства, одной из причин назвали то, что Погуляйко не является выходцем с региона. "Назначение на должность главы ОГА чужого для Волыни человека - стратегическая ошибка правительства", - заявили депутаты.

В облсовете убеждены, что на эту должность есть много порядочных людей в самой области. В связи с этим Зеленского призвали назначить главой ОГА местного представителя.

Текст обращения поддержали 45 депутатов облсовета

Погуляйко родом из Луганской области, там же получил высшее образование и работал в правоохранительных органах. До назначения в Луганскую ОГА занимал должность в налоговой милиции Донецкой области.

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