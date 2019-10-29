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Кабмин согласовал глав пяти гособладминистарций: кто кандидаты

Кабмин согласовал глав пяти гособладминистарций: кто кандидаты - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба правительства)
29.10.2019, 07:32

Утверждены кандидатуры председателей Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновецкой ОГА

Вчера, 28 октября, Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе согласовал назначения глав пяти областных администраций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабмин согласовал кандидатуры:

- Волынская область - Погуляйко Юрий Михайлович;

- Полтавская область - Синегубов Олег Васильевич;

- Сумская область - Пащенко Инна Алексеевна;

- Хмельницкая область - Габинет Дмитрий Анатольевич;

- Черновецкая область - Осачук Сергей Дмитриевич.

Погуляйко - первый заместитель главы Луганской ОГА, до этого работал в государственной фискальной службе в Донецкой области.

Синегубов - декан факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел;

Пащенко - руководитель местной организации партии Самопомощь в Конотопе;

Габинет - помощник депутата из Слуги народа Николая Стефанчука, кандидат юридических наук, работает на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления права;

Осачук - советник мэра Черновцов по культурной политике и международным отношениям, кандидат исторических наук, почетный консул Австрии в Черновцах.

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