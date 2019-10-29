Кабмин согласовал глав пяти гособладминистарций: кто кандидаты

Вчера, 28 октября, Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе согласовал назначения глав пяти областных администраций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Кабмин согласовал кандидатуры:
- Волынская область - Погуляйко Юрий Михайлович;
- Полтавская область - Синегубов Олег Васильевич;
- Сумская область - Пащенко Инна Алексеевна;
- Хмельницкая область - Габинет Дмитрий Анатольевич;
- Черновецкая область - Осачук Сергей Дмитриевич.
Погуляйко - первый заместитель главы Луганской ОГА, до этого работал в государственной фискальной службе в Донецкой области.
Синегубов - декан факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел;
Пащенко - руководитель местной организации партии Самопомощь в Конотопе;
Габинет - помощник депутата из Слуги народа Николая Стефанчука, кандидат юридических наук, работает на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления права;
Осачук - советник мэра Черновцов по культурной политике и международным отношениям, кандидат исторических наук, почетный консул Австрии в Черновцах.