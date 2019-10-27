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Зеленский объяснил, почему уволил главу Луганской ОГА

Зеленский объяснил, почему уволил главу Луганской ОГА - Фото
Владимир Зеленский в зоне ООС (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
27.10.2019, 23:06

"Он не очень быстрый, скажем так", - сказал президент, представляя нового главу администрации

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему принял решение уволить главу Луганской облгосалминистрации Виталия Комарницкого, которого сам же ранее назначил. Об этом он сказал во время поездки в прифронтовой поселок Золотое.

Представляя нового главу ОГА - Сергея Гайдая на совещании в местной школе, Зеленский выразил благодарность Комарницкому. 

"Был недолго (главой ОГА, - ред.), потому что, при всем уважении, мы договаривались, что нам нужно делать определенные вещи, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше", - сказал Зеленский, обращаясь к Гайдаю.

"А дольше, значит - результативнее", - добавил президент.

Гайдай родом из Северодонецка Луганской области. Имеет экономическое и управленческое образование. С сентября 2015 до ноября 2018 года - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

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