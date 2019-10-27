Зеленский объяснил, почему уволил главу Луганской ОГА

Владимир Зеленский в зоне ООС (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему принял решение уволить главу Луганской облгосалминистрации Виталия Комарницкого, которого сам же ранее назначил. Об этом он сказал во время поездки в прифронтовой поселок Золотое.

Представляя нового главу ОГА - Сергея Гайдая на совещании в местной школе, Зеленский выразил благодарность Комарницкому.

"Был недолго (главой ОГА, - ред.), потому что, при всем уважении, мы договаривались, что нам нужно делать определенные вещи, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше", - сказал Зеленский, обращаясь к Гайдаю.

"А дольше, значит - результативнее", - добавил президент.

20 октября Кабинет министров согласовал назначение Гайдая на должность главы Луганской ОГА. Указ о назначении нового главы ОГА Зеленский подписал 26 октября.

Гайдай родом из Северодонецка Луганской области. Имеет экономическое и управленческое образование. С сентября 2015 до ноября 2018 года - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

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